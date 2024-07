Inflação de notas. Em mais de 30 mil avaliações finais, colégios só deram 38 negativas

Veja também:

Em Vila Nova de Famalicão, os alunos do Didáxis — Riba de Ave partiram para os exames nacionais do secundário do ano passado com confiança. Não era para menos: a média interna da escola a Português era de 17 e a de Matemática, 16. Biologia era a melhor disciplina, onde os alunos tinham 19,3 de média — e a pior nota no final do ano tinha sido um 18.

Mas as provas nacionais mostraram uma realidade bem diferente: a Português e a Matemática só dois alunos tiveram mais do que 16 (um 17 e um 16, respetivamente), e quase metade teve negativa nas duas provas. A Biologia e Geologia, a melhor nota no exame foi um 18,6 — abaixo da média da escola — e, nas três provas, a nota média não foi além dos 12 valores.

No final de contas, o Didáxis — Riba de Ave foi a escola em que as notas internas mais se desviaram das notas dos exames: a diferença foi de 7,7 valores.

Mas o colégio de Famalicão não é caso único. O fenómeno da inflação de notas é antigo e bem conhecido e levou o Ministério da Educação, desde 2019, a reforçar a vigilância nas escolas, chegando a abrir processos disciplinares. Em 2023, foram analisadas 39 escolas por suspeita de inflação de notas (duas delas públicas) e todas receberam recomendações de aperfeiçoamento dos critérios de avaliação. Em sete, cujos nomes nunca foram revelados, a Inspeção Geral da Educação (IGEC) exigiu mesmo a reposição imediata da legalidade.