A Volta aos Rankings em 29 curiosidades. Pior e melhor escola de Lisboa separadas por 10 quilómetros

Em mais um ano de Ranking das Escolas, há básicas e secundárias que se superam e outras que desiludem. Há alunos bons, maus e medianos. Há histórias que inspiram e temas a debater. E depois há factos que saltam à vista como a localização próxima entre as melhores do secundário, as boas classificações de conservatórios que não surgem nos rankings ou a escola na Lixa, em Felgueiras, que sabe de cor o mapa mundo e é a melhor do país a Geografia.

Portanto, aqui estão as 29 coisas que aprendemos com o Ranking das Escolas 2023:

Maiores Curiosidades

- Tal como no ano passado, o 1.º, o 2.º e o 4.º do ranking ficam num raio de 5 quilómetros (Nossa Senhora do Rosário, Colégio Efanor e Grande Colégio Universal).

- Num raio de 15 quilómetros estão situadas nove das 25 melhores escolas do país: Nossa Senhora do Rosário, Efanor, Grande Colégio Universal, Colégio Novo da Maia, Colégio Nossa Senhora da Paz, Nova Encosta, Colégio Luso-Francês, Colégio Paulo VI de Gondomar e Externato Ribadouro;

- A pior e a melhor escola de Lisboa ficam separadas por cerca de 10 quilómetros - a Secundária José Cardoso Pires, que está no penúltimo lugar do ranking do secundário e os Salesianos de Lisboa, que ocupam a 7.ª posição do ranking;

Histórico

- O Colégio Nossa Senhora do Rosário lidera o ranking pela 9.ª vez em 14 anos;

- Uma escola do distrito do Porto liderou o ranking do secundário em 12 dos seus últimos 14 anos;

- Desde 2016, o pódio incluiu sempre uma das quatro escolas que estão entre as melhores deste ano - Rosário, Efanor, D. Diogo de Sousa e Grande Colégio Universal;

- O pior resultado da Nossa Senhora do Rosário desde 2010 é um 5.º lugar;

- O Colégio Efanor e o Colégio D. Diogo de Sousa ficaram, respetivamente, em 2.º e 3.º lugar por três anos consecutivos;

- Oito dos colégios que estavam entre os dez melhores no ano passado, mantêm-se;

- Em relação ao ranking de 2013, quatro escolas mantêm-se no top10: Rosário (que foi 2.ª), D.Diogo de Sousa (que foi 8.ª há dez anos), Salesianos de Lisboa (que foram 10.ª) e Colégio da Rainha Stª Isabel (que foi 9.ª);

- O Colégio D. Diogo de Sousa é 3.º no ranking de secundário e 2.º no ranking do 9.º ano;

- O Colégio Nossa Senhora do Rosário, além de líder do secundário, é 4.º no ranking do ensino básico;

Artes a dominar

- A Escola Artística António Arroio é a melhor pública no Ranking da Renascença, mas não é a que tem melhor média nas disciplinas de artes;

- A António Arroio tornou-se na primeira escola de Lisboa a ser a melhor pública desde 2010;

- O Conservatório Nacional de Lisboa e o Conservatório Calouste Gulbenkian, em Braga, não entram no ranking por terem menos de 100 provas, mas seriam as 2 melhores escolas públicas se entrassem (médias de 14,3 nos exames);

- O Conservatório de Música de Barcelos, que lidera o ranking de sucesso do ensino básico, tem média de 4,05 nos exames. Não surge no ranking da Renascença, mas se figurasse estaria em 4.º lugar;

Distâncias no Ranking

- O fosso entre a média do 1.º e do 5.º melhor classificado no ranking do secundário é maior do que a distância do 5.º ao 28.º;

- A diferença entre 1.º e o 10.º é maior que a diferença entre o 10.º e o 35.º do ranking;

- A diferença entre o 1.º e o 50.º lugares do ranking é semelhante à diferença entre o 50.º e o 450.º;

- Apenas 10 das primeiras 50 escolas são públicas. No segundo grupo, do 50.º ao 450.º lugar, há apenas 30 escolas privadas;

Concelhos e Distritos

- O concelho com melhor média do país nos exames do secundário fica em Vouzela, no distrito de Viseu, seguido de Trofa, Porto e Monção;

- O distrito com melhor média foi Viana do Castelo, seguido de Porto, Viseu e Braga. O pior foi Setúbal;

Notas do 12.º ano

- Entre as mais de 206 mil notas nos exames de secundário houve 518 classificações máximas de 20,0.

- Destas 518, mais de uma centena foi a Matemática. Ou seja, quase um em cada quatro 20 foi a Matemática;

- A escola com mais 20 foi a Secundária Alves Martins, em Viseu, com 13;

- A escola com maior percentagem de 20 é o Colégio Efanor: mais de 10% das notas foram entre o 19,5 e o 20;

- Entre as oito provas mais realizadas, a que teve menos 20 foi a de Filosofia: apenas um estudante teve a classificação máxima;

Notas internas

- Nos exames, as raparigas tiveram piores médias do que os rapazes apenas a Economia e Geografia. A nível interno, elas têm melhor média até nestas disciplinas;

- Em 40 disciplinas possíveis do ensino secundário, os rapazes só tiveram melhor média interna do que as raparigas a Educação Física (eles com 17,4 de média e elas com 16,3) e Geometria Descritiva (15,1 para eles e 14,3 para elas).