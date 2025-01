Explosão de Tesla Cybertruck à entrada de hotel de Trump. O que se sabe?

A estrutura resistente do carro terá mesmo prevenido maiores estragos da explosão, com os vidros do hotel ao lado do Tesla Cybertruck a manterem-se intactos.

No interior, confirmou o FBI, estavam potenciais explosivos e o incêndio foi rapidamente apagado pelos bombeiros de Las Vegas, que chegaram ao local em quatro minutos.

O condutor do veículo foi encontrado morto no interior do carro e sete pessoas registaram ferimentos ligeiros devido à explosão. Dois deles foram transportados para o hospital.

O Trump International Hotel foi evacuado depois do incidente e a maioria dos seus hóspedes foram transferidos para outro hotel.

Quem é o suspeito?

Esta quinta-feira, o FBI avançou que fez buscas a uma casa em Colorado Springs, no estado do Colorado, em ligação à explosão do Tesla Cybertruck em Las Vegas.

A identidade do condutor não foi inicialmente divulgada pelas autoridades, mas meios de comunicação locais avançaram que foi identificado como Matthew Livelsberger, de 37 anos, que terá alugado a carrinha através da plataforma Turo, conduzido até ao estado do Nevada onde comprou morteiros e latas de gasolina antes de as fazer explodir em frente ao Trump International Hotel na manhã de quarta-feira.

O canal televisivo Denver7 avança que os dois antigos militares serviram juntos na mesma base do exército norte-americano e que, por isso, autoridades estão a investigar uma possível ligação entre os dois ataques separados por apenas algumas horas e quase três mil quilómetros.

Segundo a Associated Press, Matthew era membro dos Boinas Verdes, um grupo de forças especiais de elite, especialista em manobras contra-terroristas. O militar encontrava-se de baixa e servia no exército desde 2006, tendo passado tempo na base de Fort Bragg.