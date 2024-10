Um ano de guerra no Médio Oriente em mapas e gráficos: só em nove dias não morreu nenhum palestiniano

Passava pouco das 6h30 quando as sirenes soaram em Jerusalém, eram 4h30 em Portugal continental. Os cerca de 2.200 mísseis disparados pelo Hamas, aos quais se seguiu uma entrada a matar, levada a cabo pelos terroristas do movimento islamita, pelo sul de Israel, deram o tiro de partida ao conflito no Médio Oriente que se prolonga durante um ano.

O ataque inicial do Hamas fez 1.169 mortes confirmadas por Israel, a que se somaram 251 pessoas tornadas reféns em Gaza — a maioria delas estrangeiras ou com múltiplas nacionalidades. Destas, 117 regressaram com vida a Israel — seja através de negociações e trocas com presos palestinianos ou de operações do exército israelita —, enquanto 97 pessoas permanecem sequestradas e 37 corpos foram repatriados e entregues às suas famílias em Israel.