Discordando amigavelmente, Walz e Vance reforçam diferenças entre Américas de Kamala e Trump

Tim Walz, que começou o debate algo tentativamente, aproveitou para esfregar sal na ferida, pressionando o adversário a dizer se Trump perdeu, ou não, a eleição de 2020. As respostas de Vance continuaram a seguir o caminho da “censura” e das políticas de moderação das redes sociais, incluindo um branqueamento do que aconteceu no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA.

“Eu não giro o Facebook”, retorquiu Walz. “Ele perdeu a eleição, isto não é um debate a não ser no mundo de Donald Trump. Quando Mike Pence tomou a decisão de certificar aquela eleição, é por isso que ele não está neste palco. O que me preocupa é onde está a segurança com Donald Trump? Se ele sabe que ele pode fazer qualquer coisa, incluindo roubar uma eleição, e o vice-presidente não se vai opor”, questionou o democrata.

Imigração e economia com diferenças e sem novidades

A imigração foi um dos temas que os candidatos mais tempo passaram a debater, mas não necessariamente a responder às perguntas. Questionado sobre o potencial de a promessa de Trump de deportar imigrantes de forma massiva resultar, de novo, na separação de pais e filhos, JD Vance evitou responder por duas vezes.

Em vez disso, Vance preferiu criticar a atual Casa Branca – a que chamou de “administração de Kamala Harris”, procurando retirar à democrata a vantagem de representar uma mudança –, e falou na necessidade de “estancar a hemorragia”