Eleições dos EUA a dois meses. Kamala deixou de ganhar terreno a Trump

Sobram a Geórgia e o Nevada, onde Harris consegue 48% face aos 47% do ex-Presidente, e a Pensilvânia, onde há empate, com cada partido a recolher 47% das intenções de voto.



Segundo as médias de sondagens do “The New York Times”, Kamala Harris lidera em três estados - Wisconsin, Michigan e Pensilvânia - e está empatada com Donald Trump em quatro - Geórgia, Nevada, Carolina do Norte e Arizona. O “The Washington Post” coloca a democrata a liderar nos mesmos estados, mas coloca o Wisconsin fora da margem de erro. O empate surge apenas no Nevada, com Trump a liderar na Carolina do Norte, Arizona e Geórgia.

Em todos os casos, é quase sempre a margem de erro que impera, o que faz os especialistas do “The Cook Political Report” considerar o destino de 93 votos eleitorais como imprevisível.