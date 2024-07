Prémio Gulbenkian para a Humanidade distingue cientistas e ativistas de agricultura sustentável

Veja também:

Ao quinto ano, o Prémio Gulbenkian para a Humanidade premeia pessoas e organizações que contribuem para a segurança alimentar, resiliência climática e proteção dos ecossistemas a nível global. A edição de 2024, que partiu de um número recorde de propostas, distingue de forma complementar três nomeados na área da agricultura sustentável, que vão partilhar o prémio criado pela Fundação Calouste Gulbenkian para distinguir indivíduos e organizações que contribuem para enfrentar as alterações climáticas e destruição da natureza.

Um dos vencedores é o projeto Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming, na Índia, que se dedica ao apoio a pequenos agricultores, predominantemente mulheres, na transição para uma agricultura natural.

Implementado pela organização sem fins lucrativos Rythu Sadhikara Samstha (RySS) (Farmers Empowerment Cooperation), o projeto vencedor é descrito como o maior programa de agroecologia do mundo, com mais de um milhão de pequenos agricultores, sobretudo mulheres, em 500 mil hectares na região de Andhra Pradesh.

O projeto propõe a utilização de resíduos orgânicos, a reintrodução de sementes autóctones e a diversificação de culturas, que, de acordo com os gestores do projeto, resulta no aumento da produtividade das colheitas.

“Nos próximos 10 anos, este programa pretende chegar aos oito milhões de agregados familiares de agricultores que vivem em Andhra Pradesh e inspirar a sua replicação noutros locais”, pode ler-se no comunicado da Fundação Calouste Gulbenkian, apontando para a implementação do modelo em 12 estados da Índia e em cinco países do chamado Sul Global.