Zorrinho defende que Seguro "é bom candidato" a Belém e espera decisão do PS até à primavera

E essas propostas têm faltado ao Partido Socialista?

O PS deve começar a falar muito mais de segurança e deve começar a falar muito mais do modelo alternativo de segurança, que é o modelo de regulação, de integração, de proximidade, de valorização das forças de segurança.

Acha que o discurso do PS sobre segurança confunde-se com o do dos partidos à sua esquerda?

O PS deveria valorizar mais um discurso seu próprio. Tem de fazer o discurso da segurança com empatia, segurança com sentido de Estado, segurança com proximidade, como uma das suas bandeiras. E se essa for uma linha vermelha que o separa de outras forças mais à esquerda, tem de assumir que deve separar.

Soube-se nos últimos dias que Alexandra Leitão será a candidata do PS a Lisboa. É uma aposta na esquerda mais à esquerda do PS?

É uma aposta em Alexandra Leitão. É uma candidata forte. Se lhe pudesse dar um conselho, acho que ela devia mobilizar o muito eleitorado em Lisboa que está muito, muito descontente com a governação autárquica de Carlos Moedas. E depois, se os partidos mais à esquerda também se juntarem à sua candidatura, acho que, para ganhar uma câmara todos são importantes. Eu não defendo uma lógica frentista. Se Alexandra Leitão fizer primeiro um acordo frentista e depois se apresentar ao eleitorado, é provável que perca algum eleitorado ao centro.

Sobre as eleições presidenciais, António José Seguro diz que está a ponderar se é ou não candidato às eleições de janeiro de 2026. Seria um bom candidato para si?

Sim, seria um bom candidato. O PS não pode voltar a ter falta de comparência nas eleições presidenciais. Tem a obrigação de ter um candidato que dispute a segunda volta para ganhar. O PS deve escolher entre aquelas figuras que se disponibilizarem porque as eleições presidenciais são pessoais - e isso inviabiliza algumas coisas de que se falou, como as primárias.

Não faz sentido a ideia de primárias para o PS escolher um candidato, como defendeu Ferro Rodrigues?

Eu disse que não fazia sentido por essa razão. Para haver primárias implicaria que todas aquelas pessoas que se afirmavam individualmente como potenciais candidatos pelo PS, teriam também de estar disponíveis para aceitar participar de umas primárias e fazer um pacto entre elas a dizer que as que não ficarem em primeiro desistem. O PS pode escolher um candidato e pode fazer primárias para escolher o candidato a primeiro-ministro.