Mendonça Mendes: "Sou muito mais favorável a que se valorizem salários" do que suplementos das polícias

O socialista António Mendonça Mendes lamenta a declaração do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e os termos em que a fez: “nem mais um cêntimo” para o acordo com as forças de segurança. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o deputado e membro do Secretariado Nacional do PS considera que “não abona muito” para que se chegue a uma posição negocial de poder fechar um entendimento. “É para atear fogo”, conclui.

Questionado sobre as razões para até agora não ter havido qualquer resposta do PS ao pedido do Livre para uma reunião pós-eleições europeias, o dirigente socialista responde que, “se entender que deve promover uma convergência à esquerda, o PS tomará a iniciativa e liderará esse processo”.

Sobre os estados gerais anunciados pelo líder do PS, o ex-secretário de estado Adjunto de António Costa diz que é preciso refletir sobre a estratégia do partido, admitindo que “reconquistar o eleitorado do centro deve ser um objetivo” e também sobre o eleitorado jovem. Mendonça Mendes admite que os socialistas têm “um problema de comunicação” com os mais jovens, parte do eleitorado que tem fugido ao partido.

As medidas que o Governo tem apresentado com alguma intensidade faz com que haja uma ideia de que o PS paralisou. Depois das cinco medidas praticamente aprovadas, quais são as próximas?

Eu não fico excessivamente impressionado com a apresentação desses pacotes por parte do Governo; é um clássico da comunicação [política]. Mas há uma diferença entre anunciar e fazer: praticamente nada está concretizado ao nível legislativo.

O suplemento para as forças de segurança faz parte desses anúncios que não têm consequência?

É um bom exemplo do que é a facilidade de anunciar e a dificuldade de governar. Não tenho a menor dúvida que as negociações com as forças de segurança são seguramente muito, muito difíceis. A declaração do primeiro-ministro e os termos em que a fez [“nem mais um cêntimo”] não abonam muito para que uma posição negocial de poder fechar o acordo. É para atear fogo. Mas espero sinceramente que chegue a acordo e que não coloque em causa o equilíbrio das nossas contas. Porque é que insisto com o equilíbrio das contas? Quando se chega a acordo com os professores, por exemplo, todos os outros funcionários públicos que estão em igual circunstância não podem ter um tratamento relativo diferente. E é para isso que não há dinheiro.