"Achas melhor ir viver para a China?'" Um avô, uma mãe e um neto sentam-se à mesa para discutir o futuro da União Europeia

A Europa tem a obrigação de “fazer mais” para normalizar o tema da imigração nas sociedades e afastar “falsos medos” entre a população. É este o consenso a que chegaram os convidados do último episódio do Geração Z, da Renascença e da EuranetPlus.

Com o objetivo de olharem para o passado, o presente e o futuro da União Europeia, três gerações da mesma família – um avô, uma mãe e um neto – pedem à Europa para ser “mais solidária” na reação às vagas migratórias dos últimos anos.

“Há uma necessidade e normalidade com a qual os seres humanos sempre se movimentaram. Nós, de matriz judaico-cristã, somos filhos do êxodo, do exílio, herdeiros disso. Há uma visão de medo, medo do quê? De inveja? (...) As pessoas não são uma abstração, são concretas”, defende Inês Espada Vieira, professora na Universidade Católica Portuguesa nas áreas do discurso e da cultura espanhola.

Apesar de a conversa ter sido gravada antes da polémica operação especial da PSP no Martim Moniz em Lisboa, a imigração foi um dos temas principais. O pai, Pedro Vieira, aponta que este é um “desafio muito grande”, até porque é uma área onde a competência é partilhada entre a UE e os Estados-membros.