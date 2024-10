É “antinatura” e também afeta os homens. Como é que se vive com um distúrbio alimentar?

“Quando se tem uma amiga com anorexia nervosa, devemos tornar o espaço de refeição um espaço de paz dentro do possível. Trazes a tua comida e vamos ajudar-te. Tens uma maçã para comer: então tu comes meia maçã, eu como meia mação e comemos um ao pé do outro”, sugere.

Viver um dia de cada vez – uma lição também para os homens

“Não há problema nenhum com o facto de vivermos, provavelmente, a vida toda com isto dentro de nós. Faz parte do nosso caminho pessoal”. O trajeto de Carolina com a anorexia nervosa começou em 2019, com uma fase de stress e nervos na faculdade. Foi um dos casos que se agravou com a pandemia e que, depois do confinamento, precisou de acompanhamento médico.

Carolina aponta que o caminho “é feito de desafios, mas vive-se bem com isso” e temos de “aceitar que o trajeto não é feito de perfeição”. Uma história como a de tantas outras mulheres – e homens, que também sofrem com a doença.

“Quantificamos as doenças do comportamento alimentar como sendo doenças femininas e isso ignora a possibilidade de se fazer os diagnósticos em homens. Muitas vezes, os homens também que não procuram estas consultas, por vergonha ou por não conseguirem identificar neles a possibilidade de terem uma doença do comportamento alimentar”, alerta.