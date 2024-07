​"O crescimento dos nacionalismos é um perigo para o projeto europeu"

Os juristas católicos destacam a importância de construir uma Europa que respeite a sacralidade da pessoa humana e os valores inalienáveis que estão no seu fundamento. Esta união, que aos olhos das pessoas é cada vez mais económica, carece de ideais?

Eu creio que, hoje em dia, já talvez não se possa dizer que a União Europeia é, sobretudo, uma realidade económica. É verdade que desde o Tratado de Maastricht, desde 1992, é uma Europa de cidadãos e, portanto, essa transição foi muito importante porque deixa de se considerar as pessoas apenas enquanto operadores económicos, participantes na vida económica, mas verdadeiramente como pessoas com vários níveis de exigência; exigência ao nível social também.

O Estado Social é ainda, em grande medida, tarefa dos Estados, não é tarefa da União Europeia, portanto, a União Europeia não confere ela própria proteção social, embora, em alguns casos, obrigue os Estados a conferi-la ou a estendê-la para além dos cidadãos de cada Estado. Portanto, a União Europeia não pode ser ela própria prestadora no que respeita às exigências do Estado Social, só em grande medida ainda aos Estados que o são. E de facto, nos tratados da União estão claramente vertidos todos os princípios em que a União pode assentar. O que é preciso é regressar a eles, talvez, regressar às exigências da construção europeia, àquilo que tornou possível a construção europeia e aquilo que é, de facto, um fator de unidade entre os Estados.



Nesse ponto de vista, houve um momento de tensão que teve a ver com o debate sobre a inclusão do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais. Os responsáveis católicos têm sempre sublinhado que não compete a Bruxelas impor visões sobre questões da pessoa humana, da sexualidade, do género, aos Estados-membros. Isto é um tema que pode criar realmente fraturas?



Parece-me que cria fraturas na medida em que, por um lado, não é uma questão líquida nos vários Estados-membros, importa dizer isso, não é? E, portanto, num momento de crise, de fragilidade, de desunião, justamente trazer para a discussão uma questão que não é de todo consensual entre os Estados parece-me uma má estratégia. E, de facto, é verdade que a União Europeia não tem competência para criar supostos direitos fundamentais.

Aliás, o Tratado, mais uma vez, diz aquilo que é suficiente dizer. Diz especificamente que a União protege os direitos fundamentais, mas que a proteção de direitos fundamentais não alarga a competência da União. E, portanto, creio que a exigência da proteção de direitos fundamentais nasce a partir de um desejo que os próprios Estados tenham de que o projeto europeu não venha a ser um pretexto para a diminuição da proteção. Portanto, não se pede à União que crie, no fundo, novos direitos fundamentais. Este é um ponto que me parece importante.



Não é relevante do ponto de vista substancial, podemos discutir se trata de direito fundamental ou não, a mim parece que não, mas acho que nem sequer essa discussão é relevante. O populismo cresce muitas vezes justamente porque as pessoas sentem que há uma separação entre as reais necessidades delas e aquilo que as instituições políticas julgam ser as suas necessidades, ou que querem conceber como sendo as necessidades das pessoas.

E, portanto, aquilo que é importante para as pessoas neste momento histórico é, por um lado, a redefinição daquilo que são as prioridades, aquilo em que a União Europeia deve apoiar os Estados numa lógica de subsidiariedade, aquilo em que os Estados devem continuar a ser competentes e em dimensões que são essenciais na dignidade das pessoas, no que respeita às migrações, no que respeita à mobilidade, no que respeita à habitação, no que respeita à saúde, no que respeita à educação.

Estas são as preocupações que as pessoas têm. Outras ideias que surjam não promovem a unidade, por um lado, e por outro lado, justamente fraturam e acentuam esta consciência que as pessoas têm de que quem decide não decide o que interessa, não decide as suas reais preocupações. Não é essencial, parece-me até que é nocivo que se introduza um direito fundamental ao aborto na Carta de Direitos Fundamentais. Acho que a União Europeia não tem poderes, mas além disso parece-me que é uma má ideia. E sobretudo não contribui para o projeto europeu.