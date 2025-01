Os teenagers resolvem. Sporting empata ao cair do pano e está no play-off da Champions

A equipa de Rui Borges sabia que com uma vitória ou um empate garantiria a sobrevivência na Liga dos Campeões e que a derrota obrigaria a andar de calculadora na mão, contudo, entrou de forma muito apagada em jogo. A consequência surgiu de forma natural: já depois de uma bola à trave, Tommaso Pobega saltou mais alto que os centrais do Sporting, na sequência de um canto, e deu vantagem ao Bolonha.

O Sporting apurou-se para o play-off da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao empatar com o Bolonha, por 1-1, num jogo em que esteve dependente dos resultados de terceiros até ao golo construído pelos teenagers João Simões e Conrad Harder, ao cair do pano.

A vida ia correndo cada vez pior ao Sporting: o Dínamo de Zagreb a ganhar ao AC Milan, o Manchester City a dar a volta ao Clube Brugge e, dos vários males o menos, o Paris Saint-Germain a golear o Estugarda. Resultados que, aos 77 minutos de jogo em Alvalade, atiravam os leões para os lugares de eliminação. Até que Rui Borges lançou Simões.



"Eighteen", 18, e "nineteen", 19. São estas as idades de Simões e Harder, respetivamente, o que faz deles teenagers. Ao minuto 77, quando o Sporting estava virtualmente eliminado, o médio português subiu pelo flanco esquerdo, ganhou a linha de fundo e cruzou atrasado, para a boca da baliza. Aí surgiu o ponta de lança dinamarquês a meter o pé entre o guarda-redes e um defesa do Bolonha e a marcar o golo do empate.

Um ponto. Era o que bastava para o Sporting assegurar um lugar no play-off e é o resultado com que a equipa portuguesa termina a fase regular da Champions no 23.º posto, com 11 pontos. Significa isto que defrontará Borussia de Dortmund ou Atalanta, na próxima fase. E caso avance para os oitavos de final, terá pela frente Lille ou Aston Villa.