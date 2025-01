Rui Borges elogia "comportamento fantástico de toda a equipa"

Rui Borges mostra-se muito satisfeito com a atitude competitiva dos jogadores do Sporting, na vitória sobre o FC Porto, por 1-0, que valeu o apuramento para a final da Taça da Liga, esta terça-feira.

Em declarações à Sport TV, o técnico sportinguista refere que a primeira parte foi "muito equilibrada" e que, ao intervalo, pediu "energia" aos jogadores. E foi isso que os jogadores deram, enaltece Rui Borges.

"Fizemos uma segunda parte muito boa até aos últimos 15 minutos, em que baixámos um pouco mais, é natural. Fomos perdendo o fulgor físico, mas a equipa bateu-se e nunca perdeu organização. Mesmo com o bloco mais baixo, o Porto não nos criou nenhum lance de perigo claro. Acima de tudo, um comportamento fantástico de toda a equipa", salienta.

Borges também aproveita para destacar Ivan Fresneda, que soma poucos minutos. O treinador não desiste do defesa espanhol, apesar dos rumores que apontam a uma possível saída: "Não tem minutos, mas pode ter muitos, é um jogador em quem acreditamos imenso. Acredito que, com mais confiança, será um grande lateral-direito no futuro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje, deu uma resposta fantástica."

O Sporting está na final da Taça da Liga, em que espera por Sporting de Braga ou Benfica, que se defrontam na quarta-feira, na outra meia-final.

Análise: "Os primeiros cinco minutos entrámos bem, mas depois fomos caindo e deixámos o Porto ligar no espaço entrelinhas. Criou alguns lances de perigo, mas depois fomos equilibrando o jogo. Foi uma primeira parte muito equilibrada. Faltava-nos acertar um ou outro comportamento defensivo e tomar outras decisões em termos ofensivos, não estamos a conseguir ir buscar os espaços em que conseguiríamos ferir o FC Porto. No fim da primeira parte conseguirmos, com um ou outro lance. Foi uma primeira parte equilibrada, mas faltava-nos um bocadinho de energia. Foi isso que pedi ao intervalo. Ajustámos um ou outro comportamento e entrámos muito bem na segunda parte, fizemos uma segunda parte muito boa até aos últimos dez, 15 minutos, em que baixámos um pouco mais, mas é natural. Fomos perdendo o fulgor físico, mas a equipa bateu-se e nunca perdeu organização. Mesmo com o bloco mais baixo, o Porto não nos criou nenhum lance de perigo claro. Mas é natural, uma boa equipa do outro lado, uma equipa algo cansada deste lado, mas acima de tudo um comportamento fantástico de toda a equipa."

Ivan Fresneda e Maxi Araújo começaram como extremos, passaram para laterais. Está satisfeito com os dois? "Satisfeito com toda a equipa, teve um comportamento fantástico e uma atitude competitiva muito boa. Na segunda parte, em que fomos muito mais rigorosos e concentrados, a energia veio mais ao de cima. Fomos muito bem os primeiros 25 minutos da segunda parte claramente superiores ao FC Porto, com muita qualidade. O Maxi fez um grande jogo, tem uma energia muito própria que era preciso, ajuda a puxar os outros colegas. O Ivan não tem minutos mas fez um grande jogo, competente defensiva e ofensivamente. Percebeu claramente o que tinha de fazer, que espaços é que tinha de fechar, que espaços é que tinha de ir buscar. Muito feliz pela capacidade dele de dar esta resposta. É um jogador que não tem minutos, mas pode ter muitos minutos, é um jogador em quem acreditamos imenso. É natural que lhe falte alguma capacidade, mas acredito que, com mais confiança, será um grande lateral-direito no futuro, não tenho dúvida nenhuma disso. Hoje, deu uma resposta fantástica."

Lesão de Matheus Reis: "Infelizmente, é o único senão do jogo, é perder o Matheus. Era um dos casos que nos últimos dias passaram por algum descanso por causa das gripes. Achámos que poderíamos correr o risco, ele fisicamente sentia-se bem, mas o futebol é isto. Ajustámos e a equipa ganhou, ganhou por ele, também, e por toda a gente que está de fora com uma vontade enorme de contribuir e não pode."

Serenidade na área técnica: "Às vezes, é tentar estar calmo e sereno. Mas é porque olho para eles e eles dão-me essa confiança. também não adianta estar ali aos gritos que não se ouve nada e eles pouco ou nada conseguem ouvir. Mas acima de tudo é aquilo que eles passam para nós, equipa técnica. Sentimos confiança, sentimos que vão melhorar imenso. Precisam de descanso. Não o vamos ter, temos de andar aqui. É uma equipa ambiciosa e que tem uma alma enorme. Foi isso que pedi antes do jogo, que tivemos uma alma e uma sede de competir enormes. Foi isso que eles fizeram."

Benfica ou Braga? "Estou mais preocupado com o descanso dos meus jogadores, preciso de recuperá-los para no sábado podermos dar uma resposta muito boa, idêntica à que demos hoje. Com muitos minutos, muito desgaste, independentemente do adversário estamos mais preocupados com o que podemos controlar e ajudar a nossa equipa."