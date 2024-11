Arreiol e Simões estrearam-se. “Que seja o início de uma grande caminhada"

No dia da estreia de João Pereira no comando do Sporting, os leões estrearam dois jovens.

Henrique Arreiol

"Em primeiro lugar, estou muito feliz pela vitória e pela minha estreia. Quero agradecer ao staff e aos meus colegas, que tornaram este sonho realidade. Que isto seja o início de uma grande caminhada".

João Simões

"Senti-me muito bem, foi um sonho tornado realidade. É um orgulho estar no clube do meu coração a jogar neste estádio perante estes adeptos. O mister disse-me para desfrutar e ser feliz".

O Sporting goleou o Amarante, por 6-0, e segue em frente na Taça de Portugal.