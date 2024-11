Varandas. "Antecipamos em sete meses tudo aquilo que já estava preparado"

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirma que as negociações com o Manchester United foram “difíceis”, mas reafirma os elogios a Rúben Amorim.

O novo técnico será “a peça chave” do novo projeto da equipa de Alvalade.

"Apenas antecipamos em sete meses tudo aquilo que já estava preparado", garante.

De recordar que Rúben Amorim foi esta sexta-feira oficializado como futuro técnico do Manchester United.

Sobre o valor da transferência para o United - inferior ao da contratação ao Sp. Braga - Varandas responde com indireta ao Benfica: "Eu sei que o Amorim foi um fenómeno e que será das poucas transferências em que se contam o IVA e até as portagens. Pela primeira vez, o Sporting coloca um treinador num dos chamados colossos do futebol europeu. Para mim, o que me custava era pagar 10 milhões para mandar [embora] um treinador".