Dias Ferreira. Saída de Amorim a meio da época seria uma "deceção e uma traição"

"Uma deceção e uma traição". É desta forma que José Dias Ferreira, antigo vice-presidente e ex-líder da mesa da Assembleia-Geral do Sporting, reage à eventual mudança de Rúben Amorim de Alvalade para Old Trafford, com a época a decorrer.

Treinador e Manchester United já terão chegado a um entendimento com vista à saída imediata de Amorim para os "red devils", faltando apenas o acordo entre os clubes. O emblema inglês estará disposto a pagar a cláusula de rescisão do técnico, de 10 milhões de euros.

"Saindo, Rúben Amorim seria incoerente com o seu discurso, seria uma deceção e uma traição", começa por atirar Dias Ferreira.

O antigo dirigente explica que sempre se mostrou grande defensor das qualidades e carácter do treinador de 39 anos e, por isso, mantém a esperança na continuidade: "Acredito, ainda, que ele não vá. O Sporting satisfez sempre todas as suas exigências".

Dias Ferreira acredita que o Sporting pode ficar lesado desportivamente caso este cenário atual se confirme.

"Pode ficar seriamente prejudicado, a minha sensação é que pode ficar mesmo. Isto pode mudar tudo completamente", sustenta, ao mesmo tempo que - a horas do jogo da Taça da Liga com o Nacional - não será de esperar uma reação positiva dos adeptos, segundo Dias Ferreira, que faz notar igualmente que Frederico Varandas e seus pares estão "de pés e mãos atadas".

"É certo que a massa adepta não reagirá bem. A decisão está nas mãos de Rúben Amorim e Frederico Varandas não pode fazer nada se o treinador rescindir. Só se ele facilitasse é que podia apontar algo à direção", finaliza.

Amorim, de 39 anos, está no Sporting desde o final da época 2019/20. Em quatro temporadas completas, venceu dois campeonatos, duas Taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira.