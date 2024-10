Rúben Amorim. "Equipa não abana", mas esperem pelo Manchester City

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, diz que falou definição na finalização, confirma que a equipa não abana, mas alerta para a partida contra o Manchester City.

Sporting dominou, mas só com golos na segunda parte

"Tivemos qualidade na chegada, mas faltou-nos a definição. Não levantar a bola perto da baliza. Mas estivemos bem. Perdemos um pouco o controlo do jogo depois do golo anulado, mas ao longo jogo fomos competentes e dominadores. Na segunda parte limitámos o adversário. Foi um jogo competente, faltou definição, que já vem sendo hábito"

Equipa não abana

"É a fase boa. Quando vem uma fase difícil a bola não entra. Não abana porque eles sabem o que têm que fazer, é como se fosse mecânico. Ajuda porque não se perdem em pensamentos. A máquina está sempre a rodar. Quando conseguimos desbloquear torna-se tudo mais fácil. Sabemos o que fazer"



Tem rodado tripla do meio-campo

"Eles entendem bem. O jogador moderno tem que perceber, com a quantidade de jogos que existe não há jogadores titulares. Eles têm caraterísticas diferentes. As capacidades do Dani e do Morita eram perfeitas para este jogo. E o Morten [Hjulmand] também precisa de descansar. Felizardo do treinador que tem três jogadores assim"

Impossível travar o Sporting?

"Eu não acho que seja impossível. Temos muito treino. Esperem até terça-feira e vão ver o quão é difícil travar uma equipa. Esperem até à outra terça-feira e vão ver um mundo diferente. Não podemos é facilitar. Isto muda muito rapidamente. São 9 jornadas, não é nada"



Vai ser um teste de realidade?

"A Supertaça ajudou muito nesse sentido. O City também irá ajudar. Agora é a Taça da Liga... tudo pode acontecer."