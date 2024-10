"Antes, Trincão vivia de relâmpagos. Agora pode voltar à mira dos tubarões": Wender não está surpreendido

Antes, eram só "relâmpagos". Agora, Francisco Trincão ilumina durante mais tempo a equipa do Sporting e com isso brilha também ele cada vez mais. Wender, que treinou o extremo internacional português, observa um novo jogador. Isto em comparação com aquele que deixou o Sp. Braga (onde o treinou na equipa B), chegou a Alvalade e que, sobretudo, teve passagens por Barcelona e Wolverhampton.

O esquerdino, de 24 anos, é um dos titulares indiscutíveis dos 'leões' (atuou de início nos 11 jogos oficiais já cumpridos) e voltou a ser convocado pelo selecionador nacional para os próximos encontros de Portugal na Liga das Nações.

Para o antigo extremo, com passagem também pelo Sporting, Trincão é hoje, sem dúvida, um jogador diferente. Para melhor.

"O segredo para o sucesso atual de Trincão? Antes vivia de relâmpagos individuais e hoje consegue ser mais consistente. Entende melhor o que o Rúben (Amorim) pede. Defensivamente, consegue também ser mais coeso e solidário", sustenta em Bola Branca o atual treinador, para quem Trincão "pode voltar à mira dos chamados tubarões europeus. Pode voltar a esse patamar, sim", depois de uma passagem pelos quadros do Barcelona, que acabou com cedências a Wolverhampton e Sporting.

Sete vezes internacional com as quinas ao peito, Francisco Trincão foi novamente escolhido por Roberto Martínez, agora para os embates dos próximos dias 12 e 15 a contar para a Liga das Nações. Segundo Wender, o atacante começa a ganhar estatuto de forma a ser um frequentador assíduo das convocatórias lusas. Mas não é o único, relembra o antigo extremo dos lisboetas e do Sp. Braga.

"Ele vem provando, tal como o 'Pote', que tem de andar por ali [nas convocatória] para, quando tiver uma oportunidade, a possa agarrar para ser efetivo e produtivo ao nível de seleção", conclui.



Trincão termina contrato com o Sporting em 2027 mas, garante o jornal "A Bola" desta segunda-feira, a renovação do vinculo já está a ser equacionada pela SAD verde e branca.