Rúben Amorim. Paragem "é uma bênção"

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, está feliz com a vitória e com a paragem que se segue no campeonato.

O jogo

"Muita gente atrás da linha da bola e nós com dificuldade para entrar. Com cruzamentos não dava porque eles são muito altos. Nem era uma linha de cinco, era uma linha de seis. Mas tirando o primeiro remate da partida e o livre nós controlámos bem o jogo. Senti a equipa cansada por estes jogos, conseguimos fazer dois golos, podíamos ter feito mais, mas seguimos em frente".



Entrada de Morita

"Pelo pé dele e pela capacidade que tinha a jogar entre-linhas. Estávamos coxos de um lado em comparação com o outro e o Conrad Harder acabou por ser o sacrificado. Faltava-nos o último passe e foi um bocado por aí."