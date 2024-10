Mariana Cabral e o Sporting. “As nossas convicções já não são as mesmas”

A treinadora Mariana Cabral despede-se do Sporting e explica saída com “as nossas convicções já não são as mesmas”.

Em mensagem deixada nas redes sociais, a técnica lembra que esteve “oito anos a representar o futebol feminino do Sporting Clube de Portugal, com profissionalismo e dedicação”.

“Mais do que os troféus conquistados, nas juniores, equipa B e equipa principal, ficará comigo a experiência de ter trabalhado com tantas mulheres e homens de grande competência, assim como o enorme orgulho de ter ajudado tantas raparigas a crescer, não só para se tornarem jogadoras profissionais, mas mulheres livres e confiantes", acrescentou.

Mariana Cabral agradeceu "a todas as jogadoras, treinadores e restante staff" e termina desejando-lhes "as maiores felicidades a todas e todos".

De recordar que o Sporting perdeu os últimos jogos, contra Real Madrid, para a Liga dos Campeões, e contra o Benfica, para o campeonato.