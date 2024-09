Quenda não vai sair "sem honrar as pessoas que o ajudaram". Sem pressa e "deslumbramento", a renovação é para avançar

Geovany Quenda só pensa no Sporting. Obcecado pelos leões, é com Rúben Amorim e de verde e branco que a mais nova coqueluche dos leões quer evoluir. Bola Branca sabe que Bayern de Munique e Bayer Leverkusen juntaram-se a Manchester City e Leipzig na lista de emblemas que estão a acompanhar a ascensão do jogador, que vai renovar.

Sem pressas, Sporting, Quenda e empresário já falam sobre um novo contrato. De acordo com informações recolhidas por Bola Branca, as conversações estão ainda numa fase inicial, mas levarão a uma melhoria salarial – já que o jogador ainda aufere salário de sub-23 – e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, num contrato eventualmente de cinco temporadas.

Quem treinou Geovany em Alcochete não se surpreende com este cenário. Bernardo Bruschy, técnico de Quenda nos iniciados e que recentemente abandonou o clube depois de 15 anos, garante que na cabeça do ala chamado à seleção só há verde e branco.

"O principal objetivo dele sempre foi atingir a equipa principal do Sporting. Ele sempre falou muito disso. Acredito que um jogador do nível dele queira atingir outros patamares, mas não o vai fazer sem trilhar caminho no Sporting, sem deixar a sua marca e a sua história. É um miúdo muito ligado à academia e às pessoas da academia e sei que vai querer honrar as pessoas que o ajudaram a crescer", assegura.