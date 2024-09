Sporting empresta Koba e Tanlongo

Koba Koindredi e Mateo Tanlongo vão jogar no Lausanne-Sport, da Suíça, e no Pafos, de Chipre, respetivamente, por empréstimo do Sporting.

O médio francês, de 22 anos, ruma a Lausanne em regime de cedência, até ao final da temporada, com opção de compra.

O médio argentino, de 21 anos, é emprestado ao Pafos também com opção de compra.

Formado no Lens e com carreira no Valência e no Real Oviedo, Koba trocou o Estoril pelo Sporting em janeiro, por 4,25 milhões de euros, mas não conseguiu afirmar-se em Alvalade.

Tanlongo foi contratado em 2023, a custo zero, ao Rosario Central. Depois de cedências ao Copenhaga, da Dinamarca, e ao Rio Ave, segue agora para Chipre.