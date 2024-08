Agora é oficial. Maxi Araújo é reforço do Sporting

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a contratação de Maxi Araújo aos mexicanos do Toluca.

O lateral e extremo-esquerdo internacional uruguaio, de 24 anos, que já tinha confirmado que rumaria ao Sporting, à chegada a Lisboa, é agora oficializado como reforço de verão, tendo assinado um contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2029. Maxi Araújo fica com cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

“Estou muito feliz por estar aqui, num clube tão grande, chego cheio de ilusão e com muita vontade. Já estou há muito tempo fora do meu país, saí para o México, onde o campeonato é muito bom, dou agora mais um grande passo na minha carreira e acho que não havia melhor clube do que o Sporting para o fazer. Estou onde quero estar”, afirma o uruguaio, em declarações aos canais oficiais do Sporting.

Para Maxi Araújo, rumar ao Sporting foi "uma decisão muito fácil de tomar": "Quando me disseram que o Sporting estava interessado em mim não hesitei em aceitar. Trata-se do atual campeão português, vai jogar na Liga dos Campeões e conheço a grandeza do clube."

O Sporting ainda não revelou os valores do negócio, que, segundo a imprensa desportiva, ficou fechado por 14 milhões de euros.