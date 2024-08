FPF averigua incidente que feriu adepta na Supertaça

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito, com caráter de urgência, ao incidente que feriu uma adepta na Supertaça Cândido de Oliveira, no último sábado, apurou a Renascença.

Uma adepta de 22 anos foi atingida por estilhaços de um vidro partido por Nuno Santos, jogador do Sporting, e teve de ser assistida no hospital. Foi suturada com um número elevado de pontos, de acordo com o "Correio da Manhã".

Ainda segundo a imprensa nacional, Nuno Santos partiu, de forma involuntária, um vidro no momento em que o FC Porto chegou ao empate por 3-3.

O jornal "Record" noticia que o ala do Sporting, que falhou o jogo por lesão, está em contacto com a família e disponibilizou-se para pagar os custos hospitalares. Ainda não é conhecido se a família vai apresentar queixa-crime.

Nuno Santos, de 29 anos, falhou o jogo devido a lesão e assistiu à partida do camarote. Dentro de campo, o FC Porto venceu o jogo, por 4-3, após prolongamento.