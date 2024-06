Sporting oficializa transferência de Paulinho para o Toluca

O Sporting anunciou a transferência do internacional português Paulinho para os mexicanos do Toluca.

Os leões despediram-se do avançado através das redes sociais: "Deixaste a tua marca. Obrigado por tudo, campeão". Os clubes não oficializaram valores, mas a imprensa nacional noticia cerca de oito milhões de euros.

Paulinho, de 31 anos, esteve três épocas e meia no Sporting. Em janeiro de 2021, tornou-se o reforço mais caro da história do Sporting ao custar 16 milhões de euros por 70% do passe, um valor que foi atenuado pela contratação, em sentido contrário, de Borja por 3 milhões de euros.

Entretanto, o recorde foi batido com as contratações de Viktor Gyokeres e Mortem Hjulmand.

Paulinho deixa os leões após a sua melhor época no clube com 21 golos e seis assistências. Deixa Alvalade com dois campeonatos, uma Taça da Liga e uma Supertaça.

Será a primeira experiência de Paulinho fora de Portugal depois de ter jogado no Santa Maria, Trofense, Gil Vicente, Braga e Sporting.