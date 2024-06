Ana Capeta renova com o Sporting por mais uma temporada

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato com Ana Capeta por mais uma temporada.

A avançada internacional portuguesa, de 26 anos, terminava contrato no final de junho, mas compromete-se com as vice-campeãs nacionais, que na próxima época disputarão a Liga dos Campeões, até 2025.

Já com sete anos de Sporting, com interrupção de uma época, entre PSV Eindhoven e Famalicão, pelo meio, Ana Capeta tem no palmarés dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.

Esta época, em que passou a envergar a camisola 10 do Sporting, a extrema marcou 12 golos e fez seis assistências em 30 jogos.