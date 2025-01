Anselmi. “Começar algo muito bonito”

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, está feliz com a vitória, a sua primeira na Europa, agradeceu aos seus jogadores e garante que tem o desejo de começar algo bonito no Dragão.

A partida

"Qualquer jogo da Liga Europa é difícil, enfrentámos uma equipa com bons jogadores, que defende bem e que contra-ataque bem. Controlámos bem o jogo. Na segunda parte perdemos um pouco do controlo, mas é normal numa equipa que precisa de ganhar."



O que disse aos jogadores no balneário?

"Disse-lhes que era uma vitória muito importante para todos nós e que ia recordá-la para sempre porque é o meu primeiro jogo europeu, assim como o de toda a minha equipa técnica, e que desejo começar algo muito bonito."



O novo modelo de jogo

"A estrutura nunca é inegociável porque vamos mudando de acordo com os adversários, mas sempre igual é inegociável. O que é inegociável é a atitude e o compromisso."

O FC Porto venceu o Maccabi Tel Aviv, por 1-0, e avança para o playoff da Liga Europa.