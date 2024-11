Villas-Boas tenta falar com adeptos no exterior do Dragão após eliminação da Taça de Portugal

Alguns adeptos do FC Porto não esconderam a revolta na chegada do autocarro da equipa ao Dragão após a eliminação da Taça de Portugal.

Pelo menos uma tocha e alguns petardos foram atirados contra o veículo.

O FC Porto sofreu este domingo a terceira derrota consecutiva, algo que não acontecia há 16 anos.

Algum tempo depois da chegada da comitiva portista, o presidente do FC Porto, André Villas Boas, e o dirigente portista Jorge Costa falaram com dezenas de adeptos que protestavam no exterior do estádio do Dragão. Segundo imagens divulgadas pelo jornal “O Jogo”, o líder do clube dirigiu-se aos adeptos acompanhado pela polícia.



De recordar que a equipa azul e branca perdeu na casa do Moreirense, por 2-1, e foi eliminada da Taça de Portugal.

No final da partida, o treinador do FC Porto, Vítor Bruno, disse que a equipa não está imune ao momento [três derrotas consecutivas], mas garantiu que não foge e assume as responsabilidades.

“Não fujo às responsabilidades, encaro as pessoas de frente. As coisas não estão bem, mas é andar. Este objetivo caiu, quinta-feira temos outro e temos de dar uma resposta forte", declarou Vítor Bruno.

