Pinto da Costa revela que não queria renovar com Sérgio Conceição em 2023

Pinto da Costa, antigo presidente do FC Porto, revela no seu novo livro "Azul até ao fim" que, em março de 2023, tomou a decisão de não voltar a renovar contrato com Sérgio Conceição e que não se iria recandidatar à liderança do clube.

Num excerto revelado pelo jornal "O Jogo", uma entrada datada de 17 de março de 2023 dá conta de uma decisão tomada pelo agora ex-presidente.

"Hoje tomei uma decisão. Vou cumprir o meu mandato até maio de 2024, mas depois não me recandidatarei. Dediquei a minha vida ao FC Porto e vivi momentos felizes e inolvidáveis. mas tudo tem um fm, e se Deus me der vida e saúde terminarei a minha missão com 42 anos de presidência e 86 anos de idade", pode ler-se.

Para além disso, Pinto da Costa revelou desagrado com as declarações de Conceição após a eliminação do FC Porto na Liga dos Campeões contra o Inter. Nesse momento, teria decidido não voltar a renovar com o técnico.

"A minha última aposta como treinador foi Sérgio Conceição. Porque faço da lealdade uma condição essencial para conviver, depois das declarações após o jogo FC Porto-Inter, não tenho condições de pensar em renovação e depois desta desilusão, disse a mim mesmo: BASTA", lê-se.

Pinto da Costa acabaria por não cumprir com nenhuma das decisões: recandidatou-se à presidência e renovou com o treinador Sérgio Conceição em vésperas de eleições.

Mas, afinal, o que disse o treinador dos dragões? Após a eliminação, Conceição lamentou as dificuldades financeiras do clube.

"Tudo o que temos feito aqui com 30 por cento da equipa B, outros 40 por cento que fomos buscar a equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave. Depois o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão, do Sérgio que é um arruaceiro. Foram muito difíceis estes meus no FC Porto, com fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar, é muito difícil", afirmou.