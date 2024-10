Vítor Bruno. "É futebol. Fizemos o mais difícil"

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, não gostou do resultado (3-3) contra o Manchester United, mas disse estar “orgulhoso” dos seus jogadores.

A partida

"É futebol. Fizemos o mais difícil. Sofremos dois golos em transição, mas depois vimos o lado do compromisso dos jogadores. Nunca se dá nada por perdido. As melhores ocasiões da segunda parte são nossas. Não fechando o jogo, é uma questão de duelo, de intensidade e o resultado caiu para o Manchester United”.

Os jogadores

“Os jogadores foram bravos, depois de alguma desconfiança pelo resultado, conseguiram virar esse mesmo resultado. Estou muito orgulhoso dos jogadores, mas também faz parte do crescimento, de uma equipa que é nova, que está a agarrar-se a uma nova ideia. Têm sido bravos"

Parecia tudo controlado

"Sim, parecia estar controlado. Mudámos um pouco a nossa forma de defender da primeira para a segunda parte. O Manchester United tem jogadores com muito talento e, fruto da sua inspiração, num remate, podia ter a felicidade. Tocou-lhes a eles ter essa felicidade. Outro dia poderá ser a nós. Mas estou muito feliz e orgulhoso pelos meus jogadores, pelo facto de terem estado a perder por 2-0 e a reação que tiveram."

Orgulho dos jogadores

"Mas esse é o ADN do FC Porto. Os jogadores estão habituados a isso. O que eu lhes peço sempre é que nunca se desliguem disso, do que é nosso. Eles cometem erros, assim como eu também cometo. Estou no meu início de carreira a este nível. Eles foram sempre muito fiéis ao nosso jogo, sabiam que podíamos ferir o Manchester. Eles foram muito fiéis porque foi aquilo que foi trabalhado durante os três dias. Depois, é sempre aquela pontinha de sorte que pode ir para nós ou para eles. Hoje, foi para eles."

FC Porto e Manchester United empataram 3-3 na segunda jornada da fase regular da Liga Europa.