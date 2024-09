Vítor Bruno e o Arouca. "Ganhar, ganhar, ganhar"

Aniversário do FC Porto

"Parabéns pelos 131 anos. Para mim é uma honra estar associado a este aniversário, espero que nos próixmos 131 anos possa reforçar estatuto de clube titulado. Parabéns aos sócios e adeptos, fazem esta marca Porto, são obreiros desta vida. Um orgulho fazer parte desta história."

Arouca

"Nos últimos 2 jogos fora sofreu um golo, ano passado criou-nos problemas e tem de ser sério aviso para nós. Tem jogadores de muito talento, alguns muitos experientes na Liga, estar muito atento a jogadores como David Simão, Fukui, Jason, Ivo Rodrigues… Têm gente muito experimentada e conhecedora da realidade do futebol português. Segredo foi centrar-nos no que somos nós, em voltar a ter apetite voraz pela vitória, voltar a saboreá-la novamente, ver o jogo de Guimarães, carregar a barra de energia ao máximo e procurar este sabor da vitória."

Como sentiu grupo após derrota

"O Arouca é um adversário exigente, exige alto compromisso com o jogo, voltar a ir buscar as nossas raízes enquanto equipa, olhar para jogo com olhos certos. Há jogos que se tornam complexos por olhar para ele de forma quase desinteressada, aqui no Porto não há adversários fáceis ou difíceis, é preciso ganhar, atalhar caminhos e ganhar ganhar e ganhar. Jogo menos conseguido, não nego isso, é verdade, mas há momentos impactantes: Samu falha 2-0, já com empatado temos lance de João Mário para 2-1. A equipa está bem, obviamente que sentiu. Temos um lema e não fugimos dele e acredito muito. Quando há algum jogo que perdemos, de maior significado como este, estreia em prova europeia, faço questão naqueles 5 minutos após jogo e dia seguinte é logo atacar, com gestos, palavras e redirecionar jogadores para o que é importante, desconstruir algum tipo de estigma que possa ter ficado criado. A agonia durou até atacarmos o jogo em análise vídeo. A partir daí é direcionar baterias ao jogo de amanhã e jogadores deram resposta brutal no ataque ao treino. Isso dá confiança ilimitada nos meus jogadores, confiança total para jogo de amanhã, estar muito atentos, o que temos sido na maioria dos casos. Atacar o jogo e atacá-lo bem, com a mentalidade certa."

As eventuais mexidas no onze com o Arouca e atenção do selecionador espanhol sobre Samu

"É um sinal que selecionador tem bom gosto e que não nos enganámos na escolha. Sempre disse que Samu vinha acrescentar valor, é dar tempo ao tempo, não chegam totalmente maturados, nem fisicamente totalmente aptos, é preciso tempo para se adaptarem a culturas, colegas e clubes novos. Mexidas, não penso que foi feita revolução na Noruega. Não foi feita revolução. Entraram 3, deram o contributo, não foi por eles que perdemos, também foi por minha culpa, também por minha culpa, não só pelos jogadores, também tenho o meu grau e grande pelo resultado na Noruega. Tenho confiança ilimitada nos jogadores. O que eles me dão é total compromisso. Muito muito satisfeito com todos eles e queremos sempre ser fortes."

Desencontro comunicacional sobre Liga Europa?

"Não. Cada ser humano é livre de expressar o que bem entende, estou perfeitamente alinhado com o presidente, presidente tem função muito diferente da minha, quer tanto ganhar Liga Europa como eu quero, como quer ganhar a Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga… Quero muito ganhar. Sou muito ambicioso, gosto da exigência diária do trabalho, a vontade viciante dos jogadores e da equipa técnica em ganhar, queremos que isso fique enraizado. Não quero pequenos labirintos gramaticais ou conceptuais para poderem colocar uma pessoa contra outra. Não façam isso, não serão bem sucedidos. O que disse é que queria atacar jogo com Bodo/Glimt e concentrar-me no imediato. Para chegar a uma final temos de fazer 14 jogos, ou 16 com playoff. Há muito caminho para fazer. A partir daí, alinhamento total, total, com as pessoas que lideram, com muita ambição de chegar lá. Tem de ser um passo de cada vez, se calhar somos menos candidatos que os outros 23 ou 24 que vão à frente. Perdemos primeiro jogo e a seu tempo voltar à Liga Europa."

Vasco Sousa de fora

"Opções técnicas. Em Guimarães apostámos no Stephen [Eustáquio] e fez um jogo gigante. Aí ninguém perguntou pelo Vasco. O Vasco pode entrar amanhã diretamente no onze. É uma questão de dimensão tática e o que é o adversário. O Vasco é um daqueles que pode claramente estar no onze amanhã."

Embalo do Sporting

"Teremos sempre de fazer o nosso caminho, se olharmos muito para o lado, desviaremos do caminho principal e tropeçaremos na primeira dificuldade que tivermos. Sporting está em 1º com mérito. Temos de ganhar os nossos jogos, importante é ganhar o de amanhã com o Arouca. Uma equipa que vem jogar sem abdicar da sua identidade. Teremos de fazer o nosso trabalho. Sporting está em 1º com mérito. No fim fazem-se as contas."

Afirmação de Samu surpreende?

"É o que é. Há jogadores que se adaptam mais rapidamente, outros que demoram mais tempo. O Samu, ajudou-o muito ter ido à seleção na paragem, e isso é importante face ao estado em que chegou cá. Colegas têm sido incansáveis no apoio. Balneário coeso ajuda também na integração do jogador. O Gül é diferente e tem handicap da língua ser diferente, Samu tem facilidade por também termos outros espanhóis. Jogadores quando têm qualidade, rapidamente se adaptam e têm capacidade de se plastificar e perceber de que forma se devem integrar numa equipa. Samu tendo qualidade rapidamente se integrou. Não fará golos sempre em todos os jogos, se não fizer contribuirá de outra forma e ele sabe. Há muito espaço para Samu e Gül crescerem, espaço ainda grande, perante a exigência do nosso jogo. E não é por ter feito 4 golos que está tudo bem. Tem espaço para melhorar e potencial gigante."