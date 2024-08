Francisco Conceição é tema “delicado” mas sem tratamento diferenciado

O treinador do FC Porto, Vítor Bruno, confirma que a reintegração de Francisco Conceição no plantel é um tema “delicado”, mas garante que “não houve tratamento diferenciado”.

"Reencontro com o Francisco Conceição? Foi o mesmo com o Eustáquio, o Wendell, o Pepê. Não houve tratamento diferenciado. Acabou por tornar-se um tema delicado, mas já disse que ele seria tratado da mesma forma. Tem tido um comportamento exemplar no trabalho, no trato, no respeito. Tudo absolutamente normal. É um ativo do clube que tem ganho espaço por mérito próprio e que vai continuar a traçar o seu caminho", referiu o técnico.





Questionado sobre se Francisco Conceição seria titular nos dragões para aproveitar as alegadas fragilidades do corredor esquerdo dos leões, Vítor Bruno não abriu o não abriu o jogo.

"O perfil individual de qualquer um dos alas que temos garante sempre esse momento que está a dizer, aproveitando a falta de um lateral de raiz, alguém que seja conhecedor do espaço que deve ocupar, em momento defensivo mais alto ou mais baixo. Qualquer um deles, seja o Gonçalo Borges, o Gonçalo Sousa, o Francisco Conceição, qualquer um deles tem vertigem, gosta de ir para o duelo. Temos gente que pode jogar por fora e fazer quarto homem dentro, como o André Franco”, explicou.

Vítor Bruno aproveitou para garantir que na Supertaça contra o Sporting "ganhar é sempre importante, seja em que circunstância for, contra que adversário for”.

“Falamos de uma Supertaça, de um troféu que está em casa. Este clube está habituado à ambição e a altos níveis de conquista. Mas devemos separar os caminhos. É um jogo isolado, que não terá continuidade do resto da época. Será uma época diferente, muito exigente e o que acontecer amanhã não terá reflexo no que vai acontecer no desenrolar da época. Entrar a ganhar é importante, a equipa está bem, sente-se energia, sente-se confiança, sente-se alguma desconfiança quanto ao alerta que temos de ter com o adversário. É um jogo brutalmente competitivo, é um FC Porto - Sporting e é para isso que temos de estar preparados amanhã."