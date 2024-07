Villas-Boas acredita na “Supertaça na mão”

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, mostrou-se satisfeito com a adesão dos adeptos à apresentação dos equipamentos da equipa.

“Muito contente por ver tantos sorrisos. Temos muito gosto em voltar à Baixa para esta festa e não quero deixar de agradecer o apoio à CM Porto e a todos os serviços", disse.

O líder dos dragões acredita numa época de sucesso, a começar na Supertaça contra o Sporting.

"Ansioso também pelo que significa [o jogo de apresentação], de uma forma mais viva, com o regresso a casa de muita gente com grande empatia pelo FC Porto. Será um dia especial e que se materialize depois com a Supertaça na mão que é o mais importante."

A pré-época está quase a terminar, mas o balanço é positivo e há muita confiança.

“Temos uma fé inabalável nas decisões que tomei, nos jogadores que temos, no míster que a lidera. Agradecer ao passado que foi construído. Deixar uma palavra aos sócios que aderiram aos lugares anuais e aos novos sócios também. Isto gera muito e esperamos retribuir de volta toda esta generosidade dos adeptos."

A Supertaça contra o Sporting está marcada para o próximo dia 3 de agosto, às 20h15.