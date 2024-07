FC Porto goleia primeiro amigável à porta aberta

O FC Porto venceu o primeiro jogo amigável à porta aberta e com transmissão televisiva da pré-época, esta terça-feira, frente aos qataris do Al-Arabi, por 4-0.

O treinador Vítor Bruno jogou de início com Cláudio Ramos, João Mário, Fábio Cardoso, Gabriel Brás, Martim Cunha, Marko Grujic, Nico González, Romário Baró, Rodrigo Mora, Namaso e Toni Martínez.

Namaso abriu o marcador logo aos 4 minutos, assistido por Grujic. O Porto dominou o jogo todo, mas o segundo golo viria só nos instantes iniciais da segunda parte, pela autoria de Toni Martínez. A tranquilidade total chegou aos 60 minutos com um golo de Nico González. Destaque para João Mário, que assistiu os dois golos.

Vítor Bruno utilizou ainda Iván Jaime, Galeno, Fran Navarro, Gonçalo Sousa, Aloan Varela, Otávio Ataíde, André Franco, Zé Pedro, Gonçalo Borges, Vasco Sousa e Diogo Fernandes.

Aos 90 minutos, os jogadores saídos do banco ainda faturaram mais um golo para os dragões: Fran Navarro fechou as contas, assistido com um toque de primeira de Iván Jaime.

Este foi o primeiro teste de pré-época no estágio na Áustria. Os dragões já tinham defrontado e vencido a Sanjoanense, Desportivo de Chaves e Nacional da Madeira, todos à porta fechada.

Seguem-se mais dois jogos no estrangeiro contra o Austria de Viena e o Sturm Graz.