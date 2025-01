Diogo Rêma. "É uma vitória especial”

O guarda-redes Diogo Rêma esteve em destaque na vitória de Portugal contra a Espanha, com 12 defesas.

O guardião dos “heróis do mar”, alcunha da seleção, e do FC Porto reforça o trabalho do grupo, especialmente do outro guarda-redes Gustavo Capdeville.

"Nos últimos jogos, foi claro que o Capdeville esteve fantástico, conseguiu ajudar e eu só tinha que estar preparado para quando ele saísse da baliza e foi o que eu fiz. Trocámos ideias e foi importante", disse.

Rêma comenta ainda o facto de, pela primeira vez, Portugal ter derrotado a Espanha em jogos oficiais.

"É uma vitória especial. Fizemos sempre um excelente caminho nos dois europeus sub-20 e depois na final correu sempre menos bem e foi sempre contra a Espanha. Por isso ainda dá mais gosto de chegar agora aqui à Seleção A, jogar contra a Espanha e eliminá-los. É fantástico".

A caminhada da equipa lusa segue depois de triunfos diante dos Estados Unidos, Brasil, Noruega, Espanha e empate contra a Suécia.