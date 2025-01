Portugal e Brasil em duelo a 'contar' para a segunda fase do Mundial de andebol

Portugal defronta esta sexta-feira o Brasil na segunda jornada do Grupo E da primeira fase do Mundial de andebol, em Oslo, na Noruega, num duelo de 'irmãos' que já 'conta' para a segunda fase.

Na jornada inaugural do Grupo E, Portugal venceu os Estados Unidos, por 30-21, e o Brasil impôs-se de forma surpreendente à teoricamente favorita coanfitriã Noruega, por 29-26, pelo que arrancam ambos para a segunda ronda com dois pontos.

A vitória na 'cimeira lusófona', na Unity Arena, em Oslo, vale o apuramento imediato e, previsivelmente, vantagem para a fase seguinte, para a qual seguem os três primeiros, com os pontos que conseguirem face aos outros apurados.

Na 'main round', o Grupo E, do qual devem 'cair' os Estados Unidos, que esta sexta-feira defrontam a Noruega, cruza com o F, que integra as seleções de Espanha, medalha de bronze no Mundial2023 e nos Jogos Olímpicos Paris2024, Suécia, bronze no Euro2024, Japão e Chile - os dois primeiros apuram-se para os 'quartos'.

O encontro realiza-se na Unity Arena, em Oslo, a partir das 18h00 locais (17h00 em Lisboa).