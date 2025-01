Jaime Faria qualifica-se para o Open da Austrália e celebra à Gyökeres

O tenista português Jaime Faria qualificou-se esta quinta-feira para o Open da Austrália, ao bater, no final da qualificação, o estónio Mark Lajal em três parciais.

O primeiro 'set' foi equilibrado, mas foi Faria, de 21 anos, 17.º cabeça-de-série da qualificação, a quebrar o serviço de Lajal e vencer por 4-6.

O estónio, também de 21 anos e 234.º no ranking do ATP, respondeu no segundo parcial, que conquistou por 6-2.

O lisboeta, 124.º do mundo, acabou por fechar o encontro, em duas horas e seis minutos, com um 4-6 no terceiro 'set’. No final, celebrou à Gyökeres, o avançado do Sporting que coloca as mãos como que fossem uma máscara.

Fora do quadro principal do Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ficou o também português Henrique Rocha, que perdeu hoje com o italiano Matteo Gigante, em dois parciais, por 4-6 e 5-7.