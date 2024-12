Vingegaard. “Para vencer Pogacar, tenho de subir mais um nível”

O ciclista Jonas Vingegaard, da Visma Lease a Bike, admite que tem de continuar a melhorar para bater Tadej Pogacar (UAE Emirates) na Volta a França em bicicleta.

“Para vencer Pogacar, tenho de subir mais um nível no Tour do próximo ano e creio que serei capaz de o fazer”, referiu o dinamarquês.

Em declarações ao jornal “Ekstrabladet”, Vingegaard recorda: “Quando olho para o meu desempenho este ano no Tour, em comparação com o dos anos anteriores, foi muito melhor, no Plateau de Beille, por exemplo, atingi valores de potência que não atingira antes. Lembro-me que no primeiro ano em que ganhei o Tour [2022], os valores não comparam com os que atingimos este ano”.

No entanto, a vitória sorriu a Pogacar e o dinamarquês dá os parabéns ao adversário esloveno. “Vi os números que eu estava a fazer e ele estava sempre a distanciar-se de mim. Por isso, mereceu vencer o Tour”.

Os elogios ao principal adversário são mais que muitos e a motivação para o bater está em alta: “Viu-o a ganhar todas aquelas corridas e estou fascinado com ele, como ciclista. Creio que é um corredor fantástico, mas é claro que no dia a dia concentro-me em mim. Estou a trabalhar para melhorar, por isso antecipei a pré-temporada, para recuperar o tempo perdido devido à minha lesão. Tenho de ser o melhor possível nas corridas que tenho de fazer e torcer para que isso seja suficiente para vencer Pogacar”.

De recordar que Vingegaard ganhou o Tour em 2022 e 2023. Já Pogacar foi o vencedor em 2020, 2021 e 2024.