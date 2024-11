Corrida “Alimenta esta Corrida” angariou quatro toneladas de alimentos

Hélio Fumo, corredor de trial e ultra-maratonas, correu durante 10 horas, no sábado, e teve a companhia de várias personalidades: Nelson Évora, Francis Obikwelu, Miguel Costa, Sérgio Rosado, Noor Palma e Jorge Pina, por exemplo.

A corrida solidária “Alimenta esta Corrida”, organizada por Hélio Fumo, no Campo Pequeno, em Lisboa, angariou quase quatro toneladas de alimentos.

Os bens alimentares recolhidos vão agora ser distribuídos a famílias carenciadas com o apoio da Junta de Freguesia das Avenidas Novas e o Centro Paroquial da Póvoa de Santo Adrião.

“Estou de coração cheio com a solidariedade dos portugueses. Juntos conseguimos fazer a diferença na vida de muitas famílias, ao mesmo tempo que promovemos a saúde e hábitos de vida saudável. Acredito que o desporto é uma forma de intervenção e inclusão social, pelo que vamos trabalhar desde já numa nova edição do Alimenta esta Corrida. Mais uma vez obrigado a todos os que participarem, bem como a todas as entidades que apoiaram a iniciativa”, referiu Hélio Fumo.

Em três anos de iniciativa já foram angariadas mais de 25 toneladas de bens alimentares.