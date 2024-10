Confederação do Desporto “estupefacta” com OE 2025. “Todos os outros setores tiveram reforço de financiamento”

A proposta de Orçamento do Estado entregue pelo Governo na Assembleia da República esta quinta-feira está a indignar o setor do desporto. Em declarações a Bola Branca, o presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), Daniel Monteiro, revela “estupefação” pelo corte de 7,8 milhões de euros no financiamento.

“Assistimos com muita estupefação aos valores apresentados pelo Governo, até porque não vêm em linha com as mais recentes intervenções, com as mais recentes linhas orientadoras, assumidas pelo próprio primeiro-ministro”, começa por apontar.

O presidente da CDP recorda que foi anunciado que haveria “um reforço de verbas para o projeto olímpico e paralímpico”, e sublinha que o “próprio conteúdo do Orçamento do Estado refere a necessidade de reforço do financiamento para o setor do desporto e a necessidade de aproximação do investimento per capita ao investimento per capita da média europeia”, algo que não bate certo “com o quadro financeiro apresentado”.