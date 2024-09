Rui Lacerda conquista bronze no Mundial de maratonas

O canoísta Rui Lacerda conquistou a medalha de bronze na prova de C1 dos mundiais de maratonas da Croácia, o segundo pódio luso em Metkovic.

Lacerda concluiu os 26,2 quilómetros do percurso em 1:46.01 horas, a 2.00 minutos do vencedor, o polaco Mateusz Borgiel, e a 55 segundos do segundo classificado, o espanhol Manuel Campos.

Este ano, Rui Lacerda foi vice-campeão da Europa em C1 e em C2, com Ricardo Coelho, com quem volta a estar na luta pelas medalhas, no domingo.

Na quinta-feira, Maria Luísa Gomes tinha sido campeã do mundo em K1 júnior, após ter sido igualmente ouro europeu.