O "mínimo" para Portugal no Mundial é ficar até ao fim, anuncia Braz, o selecionador que deixou um aviso à família

O selecionador Jorge Braz assumiu esta quinta-feira a "crença" de que Portugal apenas voltará a Portugal no dia 7 de outubro, um dia depois do fim do Campeonato do Mundo de futsal, que começa no sábado, no Uzbequistão.

"Na última folga em que estive com a minha família disse que só voltávamos a estar juntos no dia 7 [de outubro]. Essa é a minha crença", afirmou Jorge Braz, em entrevista à agência Lusa, garantindo que o objetivo "mínimo" de Portugal passa por "ficar até ao fim".

Campeã do mundo em 2021, na Lituânia, a equipa das quinas, bicampeã da Europa, está inserida no Grupo E e vai iniciar a defesa do título diante do Panamá, na segunda-feira (13h30 em Lisboa), seguindo-se os duelos com as congéneres do Tajiquistão, no dia 19 (16h00), e de Marrocos, em 22 (13h30).

Os dois primeiros classificados de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros classificados, avançam para a fase a eliminar.

"Existe aquele momento dos quartos de final, em que se viermos para casa dá aquela sensação de insucesso, ou então ficamos até ao fim e, ficando entre as quatro últimas equipas, aí depois estamos naquele patamar de dizer que tudo é possível", notou, admitindo que "se Portugal chegou lá uma vez, é possível chegar outra".