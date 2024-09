Paralímpicos. Luís Costa de bronze no contrarrelógio H5 de ciclismo de estrada

Luís Costa conquistou a medalha de bronze no contrarrelógio H5 do ciclismo de estrada dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, esta quarta-feira.

O ciclista português fez o tempo de 44:26.32 minutos, o que lhe permitiu terminar a prova no terceiro lugar. Ficou a três minutos e 25 segundos do novo campeão olímpico, o neerlandês Mitch Valize, e a um minuto e seis segundos do segundo classificado, o francês Loïc Vergnaud.

É a quarta medalha para Portugal na capital francesa, depois dos ouros de Cristina Gonçalves e Miguel Monteiro no boccia BC2 e no lançamento do peso F40, respetivamente, e do bronze de Diogo Cancela nos 200m estilos SM8 de natação.

Luís Costa ainda tem possibilidade de conquistar mais uma medalha na quinta-feira; vai participar, a partir das 12h00, na corrida de fundo H5.

(em atualização)