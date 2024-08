Canoístas portugueses fazem o pleno e apuram-se para finais dos Mundiais de velocidade

Os canoístas portugueses Fernando Pimenta (K1 500 metros), Teresa Portela e Francisca Laia (K2 200), e Teresa Portela e Messias Baptista (K2 500 misto) apuraram-se esta sexta-feira para as respetivas finais dos Campeonatos do Mundo de velocidade, no Uzbequistão.

O olímpico Fernando Pimenta venceu a série 2 de qualificação de K1 500 metros, com o tempo de 1.43,773 minutos, e a semifinal 2, com 1.44,216, pelo que vai disputar domingo a final, pelas 12:18 locais (08:18 em Lisboa), na cidade uzbeque de Samarcanda.

Em K2 500 metros mistos, Teresa Portela e Messias Baptista, que também estiveram em Paris2024, foram os mais rápidos da série 2, cruzando a linha de chegada em 1.38,427 minutos, apurando-se diretamente para a final de sábado, a decorrer pelas 14:38 locais (10:38).

Já em K2 200 metros, Teresa Portela e Francisca Laia terminaram na primeira posição a série 1, com o tempo de 38.279 segundos, alcançando também o apuramento direto para a final de domingo, com início às 12:25 locais (08:25).

No sábado, vão ainda lutar pelo apuramento para as finais dos Mundiais de velocidade Messias Baptista (K1 200 metros) e a equipa constituída por Fernando Pimenta, Messias Baptista, Teresa Portela e Francisca Laia (K4 500 metros mistos).



Pimenta, de resto, vai disputar também no domingo a final de K1 5000 metros, agendada para as 17:39 locais (13:49).