"Sou mulher". Pugilista Imane Khelif conquista ouro nos Jogos Olímpicos

“Tentei lutar. Queria vencer. Recebi duas pancadas no nariz e não conseguia mais respirar, doeu muito, procurei o treinador Renzini e com maturidade e coragem disse basta”, contou a italiana depois do combate. “Sempre subi ao ringue com honra, sempre lutei, lealmente, pelo meu país, mas desta vez não consegui lutar mais”, acrescentou.

Além da pugilista argelina, também a pugilista Lin Yu-ting, de Taiwan, esteve sob os holofotes nos Jogos de Paris devido a questões de género.

Em 2023, ambas foram excluídas pela Associação Internacional de Boxe (IBA) das finais da taça do mundo de boxe por alegadamente não terem passado num teste hormonal. Nessa mesma altura, de resto, competiram nos Jogos Olímpicos de Tóquio sem quaisquer problemas. Umar Kremlev, líder da IBA desde 2020, terá mesmo dito à comunicação social russa que "foi provado que elas têm cromossomas XY". Este ano, em conferência de imprensa já em Paris, em 2024, a própria IBA nega ter realizado testes de medição de testosterona, mas também não revelou os motivos que levaram ao afastamento das duas pugilistas.

Na sequência da polémica nos Jogos Olímpicos, o Comité Olímpico Internacional (COI) disse que o nível de testosterona de Khelif está dentro dos parâmetros de uma mulher.

Em declarações aos jornalistas após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris, Imane Khelif disse que "nasceu mulher e sempre viveu como mulher, mas há inimigos do meu sucesso".

[Notícia alterada às 22h55 de 10 de agosto de 2024 para eliminar a indicação de que a Associação Internacional de Boxe teria indicado que Imane tinha um cromossoma masculino no seu ADN, algo que não foi provado. A indicação foi feita à agência noticiosa russa TASS pelo líder da IBA. Enquanto isso, a IBA, em conferência de imprensa, negou ter realizado testes de medição de testosterona e não revelou os motivos que levaram ao afastamento de pugilistas das finais da taça do mundo de boxe, em 2023. Não há de momento quaisquer evidências de que Khelif tenha cromossomas XY]