Tamberi veio do hospital para a pista, mas não conseguiu o “milagre”

Está com problemas renais, esteve no hospital a poucas horas da final do triplo salto, mas participou na prova. Gianmarco Tamberi garantiu que estaria no momento decisivo, mas terminou em 11.º lugar.

O campeão olímpico de Tóquio 2020, Tamberi, estava longe da melhor forma. Não foi possível mais, depois de ter estado internado vários dias em Itália, mas também já em França, incluindo no próprio dia da final.

A pouco mais de três horas do início da final, o italiano postava nas redes sociais uma foto numa maca, com cateter. Escrevia: “Acabei de ser levado às urgências depois de vomitar sangue duas vezes”.

Chegado ao estádio olímpico em Paris, Tamberi ainda passou 2.22 metros, mas só na terceira tentativa.

A seguinte marca, 2.27 metros, já foi demasiado para um debilitado “Gimbo”.

Entre umas e outras tentativas, foi tentando descansar e quiçá disfarçar a dor, de pernas encolhidas e braços abertos, deitado na pista.

Sem o campeão olímpico, a decisão ficou para três saltadores: Mutaz Barshim (o outro co-campeão de Tóquio) acabou bronze, McEwen foi prata e Hamish Ker ouro.