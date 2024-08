Nuno Borges eliminado em Montreal

O tenista português Nuno Borges, 43.º do ranking mundial, foi eliminado nos oitavos de final do Masters 1.000 de Montreal, ao perder com o japonês Kei Nishikori, atual 576.º e antigo número cinco do mundo, em dois sets.

Numa partida que durou uma hora e 29 minutos, o número um nacional cedeu ante o veterano nipónico, de 34 anos, por 6-3 e 6-4, tendo tido dificuldades no regresso ao 'court' canadiano, que suspendeu toda a sessão na sexta-feira devido a chuvas fortes.

Ainda assim, o luso logrou o melhor resultado português de sempre neste torneio, devendo valer-lhe uma subida no ranking ATP, em que ocupa já a sua melhor posição na carreira.

O português de 27 anos fez a estreia neste torneio Masters 1.000, no mesmo ano em que chegou à quarta ronda, referente aos oitavos de final, de um torneio deste nível, em Roma, a mesma fase que atingiu no Open da Austrália, melhor resultado da carreira num Grand Slam.

Antes de Paris2024, o jogador natural da Maia tinha vencido o espanhol Rafael Nadal na final do torneio de Bastad, na Suécia, para conquistar o primeiro título no circuito ATP da carreira.