​"Rosa, é agora ou nunca": esta é a história do ouro na maratona de Seul em 1988

Quatro anos depois, já com um currículo cheio de vitórias, incluindo os títulos europeu e mundial, chegou a consagração definitiva: a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos em Seul, triunfo carimbado a 23 de setembro de 1988.

Dois anos depois, nos Jogos Olímpicos de 1984, a “menina da Foz” trouxe a medalha de bronze para casa. Era a primeira de sempre, de uma mulher, no maior evento desportivo do planeta.

Estávamos em 1982 e Rosa Mota reconheceu, anos depois, em entrevista à RTP, que tinha descoberto a sua “prova ideal”. E explicou porquê: “Tenho resistência, mas não tenho muita velocidade. Quanto maior a distância, mais confortável me sentia”.

Parecia destinada ao sucesso desde sempre, apesar do susto que a asma lhe pregou a determinada altura da vida e da carreira, e confirmou-se: a primeira corrida que fez ganhou, a primeira maratona que fez, no primeiro Europeu em que a prova se realizou para mulheres, também ganhou.

Rosa Mota tinha 30 anos e, do alto do seu metro e cinquenta e sete, com apenas 45 quilos, bateu a forte concorrência. Destaque para duas atletas: a australiana Lisa Martin, detentora da melhor marca mundial desse ano, e a alemã Katrin Dorre, que tinha 13 triunfos em 16 maratonas disputadas.

À chegada ao Estádio Olímpico de Seul, a portuguesa tinha 12 segundos de vantagem sobre a concorrência e na meta o avanço ainda subiu para 14.

Parece sina mas, tal como o ouro de Carlos Lopes, quatro anos antes, os portugueses acabaram a ver a prova de madrugada.

No rescaldo, a atleta aproveitou para deixar o recado: “Dedico esta vitória a todos os que me ajudaram. Os outros, os que só guerrearam, por favor não se aproveitem, não se metam em nada, não têm nada com isto”.

É que, convém lembrar, nem tudo foram “rosas” neste percurso. A cerca de dois meses de Seul, atleta e treinador decidiram não participar no Mundial de Estrada e a federação não gostou. Chegou a haver castigo: Rosa Mota foi proibida de participar em provas.

Os treinos foram transferidos para os Estados Unidos e o treinador, que ficou em Portugal para tentar resolver o imbróglio com o federação, dava as indicações por telefone.

Após os 42 quilómetros e uns metros, ainda se deu mais um incidente. A portuguesa foi impedida pela organização de dar a volta olímpica ao estádio.