Jogos Olímpicos. Irina Rodrigues termina final do lançamento do disco no 9.º lugar

A atleta portuguesa Irina Rodrigues ficou no 9.º lugar da final do lançamento do disco nos Jogos Olímpicos de Paris, às portas do diploma olímpico.

Irina, recordista nacional, teria de ficar nas oito primeiras para chegar aos últimos três lançamentos, a grande decisão das medalhas. Ficou no nono posto, com o melhor lançamento de 61,18 metros, e às portas do diploma olímpico.

A portuguesa, que é também médica, não conseguiu replicar o desempenho na qualificação, quando conseguiu a marca de 62,90 metros, registo que lhe permitiria ficar nos primeiros oito classificados.

Foi a primeira vez que Irina Rodrigues chegou à final, à sua terceira participação olímpica.